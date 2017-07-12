سابع الثانوية العامة: والدي تُوفي قبل الامتحانات بأسبوعين "وكان نفسي يكون معايا"

البحيرة – أحمد نصرة:

قال الطالب "علي محمد إسماعيل" سابع الثانوية العامة مكرر قسم علمي العلوم: "الحمد لله لم أكن أتوقع النتيجة، مررت بظروف عصيبة للغاية بعدما داهم المرض والدي، ليلقى ربه قبل أسبوعين فقط من بدء امتحاناتي".

وأضاف علي: "كثيرًا ما تعرضت للحظات يأس وإحباط، ولكن كلما مررت بهذه الحالة كنت أتذكر كلمات والدي على فراش المرض "يا علي صلِّ واعمل إللي عليك".. والحمد لله بالنتيجة دي أكيد هو مرتاح في تربته.

وأوضح سابع الجمهورية أن خاله الدكتور أحمد سعد، له فضل كبير في الإنجاز الذي حققه، لما كان يقدمه له دائمًا من دعم معنوي غير محدود، بالإضافة إلى ذلك فهو يَعتبره مثله الأعلى ويتمنى أن يتخذ نفس مساره المهني كطبيب جراح ناجح.

من جانبه قال خال الطالب الدكتور أحمد سعد: "إن شاء الله سيلتحق علي بكلية الطب، ونتمنى توفر منح دراسية جيدة له لتساعده على تحقيق ذاته وصقل قدراته العلمية بالشكل الأمثل".

وإلى والدته التي قالت وهي يعلو وجهها الابتسامة والفخر: "بعد الضغوط الشديدة التي مر بها علي، سواء بسبب الامتحانات أو وفاة والده، طلبنا منه أن يسافر كي تهدأ أعصابه ويفك الضغط عن نفسه، وبلغناه بالنتيجة وهو هناك فقطع المصيف ورجع علطول، والحمد لله ربنا رايد يرجع الفرحة لقلبه".

وقال جد الطالب: "إللي عمله ابننا علي، إنجاز بكل المقاييس، مفيش حد في سنه الصغيرة دي يقدر يتحمل الظروف الصعبة إللي مر بيها وينجح ويتفوق بالشكل ده، أهم فترة قبل الامتحانات المرض هاجم والده، وكان بيضطر يذاكر جنب أوضة العناية المركزة، جو غير مناسب وأجواء نفسية سيئة، ومع ذلك قدر يقهر كل ده ويتفوق علشان يحقق أمل والده".