السابعة مكرر بـ«الثانوية»: «عرفت النتيجة من الجيران.. وسألتحق بالطب»

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كتب: كارم الديسطي

سادت حالة من الفرحة بمنطقة عمر ابن الخطاب بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية عقب الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بعد وجود اسم ندى مجدي عبدالحميد عباس بين الأوائل وحصولها على المركز السابع مكرر شعبة علمي علوم، خصوصا أن التفوق ليس غريبا على الأسرة فوالد ندى يعمل استشاري لطب الأطفال ووالدتها الدكتورة نهى عميرة مديرة الأمومة والطفولة ببلقاس وشقيقها محمد طالب بكلية الطب وحصل على مجموع 409 في العام الماضي.

وقالت ندى إنها لم تتلق اتصالا من وزارة التربية والتعليم طارق شوقي لإعلامها بالنتيجة، مشيرة إلى أنها عرفت أنها من الأوائل من الأهل والجيران عقب إعلان الوزير عن أسماء الأوائل على الجمهورية، ولفتت إلى أنها تتمنى أن تدخل كلية الطب مثل والدها الذي تعتبره مثلها الأعلى.

وأضافت الطالبة المتفوقة أنها كانت تتوقع أن تحصل على ترتيب على مستوى الجمهورية، منوهة إلى أنها كانت تذاكر 8 ساعات يوميا، واستعانت بالدروس الخصوصية في كل المواد، وطالبت وزير التربية والتعليم بتنقية المناهج لتخفيف العبء على الطلاب.

من جهتها أكدت الدكتورة نهى عميرة والدة ندى أن التفوق ليس غريبا على ابنتها التي كانت دائما الأولى خلال سنوات دراستها الماضية لكن الثانوية العامة شيئا مختلفا، مشيرة إلى أن الأسرة مرت بأيام صعبة وأن شقيق ندى كان بالثانوية العامة العام الماضي قائلة: "ملحقناش ناخد نفسنا".

وأضافت: "الأيام الأخيرة وخاصة أيام الامتحانات كانت عصيبة ولم نستشعر حلاوة رمضان والحمد لله ربنا أكرمنا وفرح ندى لأنها تعبت".