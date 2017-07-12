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هذه الأطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك

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مصراوي Masrawy

هذه الأطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك

10:00 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

هذه الأطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك

هذه الأطعمة تساعدك على التخلص من الإمساك

كتبت- هاجر حاتم:

الإمساك يعتبر من الحالات المؤلمة التي تصيب الإنسان، خاصًة إذا استمر لمدة يومين أو أكثر، حيث قد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى اللجوء للطبيب، لهذا حاول بقدر الإمكان الحرص على تناول هذه الأطعمة والمشروبات، بحسب ما ذكره موقع health الصحي.

الخوخ

فضلًا عن طعمه اللذيذ فإنه يساهم بشكل كبير في حركة الأمعاء، كونه يحتوي على الألياف الغذائية التي تسهم بشكل كبير في عملية الهضم.

الفيشار

بعيدًا عن كونه وجبة مشبعة جيدة، إلا أنه يعتبر أيضًا وجبة "مُلينة" للأمعاء التي تسهل عملية الإخراج لدى الإنسان.

الماء

يعتبر أحد أهم المصادر التي تسهم بشكل كبير في حالة المعدة والأمعاء.

البرتقال

يحتوي البرتقال أيضًا على كميات كبيرة من الألياف والماء التي يحتاجها الجسم لتسهيل الهضم، بالإضافة إلى سعراته الحرارية القليلة جدًا.

السبانخ

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من الماغنيسيوم والحديد، وهما أحد أهم العناصر التي يحتاجها الجسم لعملية التمثيل الغذائي، والتي بالطبع تساهم بشكل كبير في الحد من الإمساك.

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مصراوي Masrawy

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