إصابة 13 أشخاص على الأقل جراء انفجار بقارب في ألمانيا

برلين (د ب أ)

ارتفعت حصيلة مصابي انفجار قارب في ميناء بمدينة ميندن شمالي ألمانيا إلى 13 شخصا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأربعاء أن المصابين هم 12 فردا من قوات الإطفاء وفرد واحد من الشرطة، وأضاف: "ستة منهم أصيبوا بجروح بالغة، وأحدهم في حالة حرجة".

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء فرقة إطفاء لإخماد النار على القارب عندما انفجر. ولم يتضح سبب الحريق، غير أن الشرطة تشتبه في أن بطارية القارب انفجرت.

وأضاف المتحدث أن رجال الإنقاذ يبحثون أيضا عن اثنين من المارة كانا يشاهدان النار من رصيف مجاور وسقطا أيضا في المياه. وتم نشر طائرة مروحية مزودة بكاميرا حساسة للحرارة للبحث عنهما.

وذكر المتحدث أن القارب وسيارة متوقفة بالقرب منه دمرا تماما، بينما لحقت أضرار بقاربين آخرين.

ويقدر حجم الخسائر المادية بنحو نصف مليون يورو.