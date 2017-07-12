احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي
احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي
09:57 ص الأربعاء 12 يوليو 2017
طوكيو (د ب أ)
احتجزت الصين 35 مواطنا يابانيا بتهمة الاحتيال المصرفي، في أعقاب تلقيها طلب مساعدة من هيئة الشرطة الوطنية اليابانية، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الاربعاء.
وذكرت مصادر أن السلطات الامنية بإقليم فوجيان أبلغت الحكومة اليابانية عن الاعتقالات أوائل هذا الشهر.
وذكرت هيئة الشرطة الوطنية أن 35 شخصا يشتبه تورطهم في عملية احتيال هاتفية، استهدفت سكان مقاطعة شيبو شرق طوكيو.
ويزعم أن المشتبه بهم اتصلوا هاتفيا بالضحايا وأقنعوهم بتحويل كميات ضخمة من المال لهم.
والامر يعود للسلطات الصينية في كيفية التعامل مع المحتجزين اليابانيين، حيث أنه ليس لدى اليابان والصين اتفاقية لتسليم المشتبه بهم الجنائيين.
وحدثت عملية الاعتقال، فيما كان بعض المحتالين اليابانيين عبر الهاتف، يتوجهون إلى الصين لممارسة عمليات احتيال لتفادي حملة أمنية في اليابان، حسب (إن.إتش.كيه).
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قرار اليونسكو بضم هضبة صينية للتراث العالمي يثير جدلا بين نشطاء التبت
-
ستون قتيلا على الاقل في فيضانات بوسط الصين
-
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنزيد الضغوط على الصين لمعاقبة كوريا
-
الصين تدرس إنشاء منطقة صناعية صينية في سوريا
إعلان
إعلان