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احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي

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مصراوي Masrawy

احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي

09:57 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

احتجاز 35 يابانيا في الصين بتهمة الاحتيال المصرفي

طوكيو (د ب أ)
احتجزت الصين 35 مواطنا يابانيا بتهمة الاحتيال المصرفي، في أعقاب تلقيها طلب مساعدة من هيئة الشرطة الوطنية اليابانية، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الاربعاء.

وذكرت مصادر أن السلطات الامنية بإقليم فوجيان أبلغت اليابانية عن الاعتقالات أوائل هذا الشهر.

وذكرت هيئة الشرطة الوطنية أن 35 شخصا يشتبه تورطهم في عملية احتيال هاتفية، استهدفت سكان مقاطعة شيبو شرق طوكيو.

ويزعم أن المشتبه بهم اتصلوا هاتفيا بالضحايا وأقنعوهم بتحويل كميات ضخمة من المال لهم.

والامر يعود للسلطات الصينية في كيفية التعامل مع المحتجزين اليابانيين، حيث أنه ليس لدى اليابان والصين اتفاقية لتسليم المشتبه بهم الجنائيين.

وحدثت عملية الاعتقال، فيما كان بعض المحتالين اليابانيين عبر الهاتف، يتوجهون إلى الصين لممارسة عمليات احتيال لتفادي حملة أمنية في اليابان، حسب (إن.إتش.كيه).

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