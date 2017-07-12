مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية أن القتيلين والمصاب سقطوا خلال مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر طبية إن أحد القتيلين لقي حتفه على الفور بسبب إصابته بأعيرة نارية في الرأس، فيما حاول الأطباء لساعات إسعاف الثاني إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.

ونعت حركة فتح في جنين ومخيمها عبر مكبرات الصوت القتيلين أبناء الحركة، وأعلنت عن تشييع جثمانيهما بعد صلاة الظهر بموكبين جماهيريين ينطلقان من المدينة ومخيمها.

على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث عسكري إسرائيلي القول إن دورية كانت تقوم بمداهمة في المخيم تعرضت لهجوم فردت بإطلاق النار. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود.