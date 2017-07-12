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قطر تعزز أمنها بدفعة جديدة من القوات التركية

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مصراوي Masrawy

قطر تعزز أمنها بدفعة جديدة من القوات التركية

09:52 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

قطر تعزز أمنها بدفعة جديدة من القوات التركية

الدوحة (د ب أ)
أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قطر.

ووفقا لبيان تم نشره الليلة الماضية على حساب وزارة الدفاع القطرية على موقع "تويتر"، فإن الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية بدأت، عقب وصولها وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة (معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية، مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.

وذكر البيان أن "هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة يأتي ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان البرلمان التركي صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر.

وكان يجري الإعداد لهذا المشروع منذ فترة طويلة، لكن تم اتخاذه على عجل بعد أيام قليلة من إعلان والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر.

وكانت الدول الأربعة قدمت قائمة مطالب إلى الدوحة لاستعادة العلاقات معها، من بينها سحب الجنود الأتراك من قطر، إلا أن هذه الدول أعلنت لاحقا أن الرد القطري على مطالبها كان سلبيا.

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