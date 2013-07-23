أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

د.أحمد خيرالله: إضافة "الفضة" للمضادات الحيوية يزيد فاعليتها مئات المرات

Google+ Print
د.أحمد خيرالله: إضافة "الفضة" للمضادات الحيوية يزيد فاعليتها مئات المرات د.أحمد خيرالله: إضافة "الفضة" للمضادات الحيوية يزيد فاعليتها مئات المرات

ألقى الدكتور أحمد سمير خير الله الضوء على نتائج إحدى الدراسات التى أجريت مؤخرا فى جامعةِ بوسطن الأمريكية، والتى كشفت أن إضافة عنصر الفضة إلى المضادات الحيوية يزيد من قوتها وفاعليتها فى علاج الإصابات البكتيرية بمعدل يتراوح من 10 إلى 1000 مرةِ، لافتاً أن هذه الدراسة لم تقتصر على إجراء التجارب فى أنابيب الاختبار فقط، بل تم استخدام فئران التجارب للتأكد من صحة نتائج الدراسة.

وأشار المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف أن الآلية التى تمكن الفضة من إحداث تأثير مضاد للميكروبات لم تكن مفهومة فى السابق بالقدر الكافى، فيما أشارت هذه الدراسة أن الفضةُ تعيق عملياتَ خلويةَ متعدّدةَ داخل الميكروب، بما فى ذلك تكوين الروابط ثنائيه الكبريت disulfide bonds، بالإضافة إلى عمليات التمثيل الغذائى "الأيض" وعمليات توازن الحديد، حيث تؤدى هذه التغييراتِ إلى إرتفاع معدلات الأوكسجين التفاعلى والمسمى علمياً بـ الـ(reactive oxygen species) وزيادة نفاذيةِ الغشاءِ الخلوى الخاص بالجراثيم سالبة الجرام Gram negative bacteria.
> وتابع خير الله، أن محصلة هذه التغيرات تزيد من فاعلية المضادات الحيوية ضد الميكروب، بل وفى بعض الاحيان يمكن أن تبدى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية حساسية حيال تلك المضادات من جديد.

وأضاف الدكتور أحمد خير الله أن أهمية هذه النتائج، تكمن فى أنها سوف تساعد فى الحد من إنتشار سلالات من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، كما أنها سوف تقوّى ترسانةَ المضادات الحيوية المتاحة لمحاربة العدوى الجرثوميةِ، وخصوصاً الجرائيم سالبة-الجرام، والتى تتميز بمقاومتها العالية لكثير من المضادات الحيوية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت مؤخراً فى المجلة العلمية " Science Translational Medicine"، وذلك فى شهر يونيو الماضى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365