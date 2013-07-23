د.أحمد خيرالله: إضافة "الفضة" للمضادات الحيوية يزيد فاعليتها مئات المرات

ألقى الدكتور أحمد سمير خير الله الضوء على نتائج إحدى الدراسات التى أجريت مؤخرا فى جامعةِ بوسطن الأمريكية، والتى كشفت أن إضافة عنصر الفضة إلى المضادات الحيوية يزيد من قوتها وفاعليتها فى علاج الإصابات البكتيرية بمعدل يتراوح من 10 إلى 1000 مرةِ، لافتاً أن هذه الدراسة لم تقتصر على إجراء التجارب فى أنابيب الاختبار فقط، بل تم استخدام فئران التجارب للتأكد من صحة نتائج الدراسة.

وأشار المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف أن الآلية التى تمكن الفضة من إحداث تأثير مضاد للميكروبات لم تكن مفهومة فى السابق بالقدر الكافى، فيما أشارت هذه الدراسة أن الفضةُ تعيق عملياتَ خلويةَ متعدّدةَ داخل الميكروب، بما فى ذلك تكوين الروابط ثنائيه الكبريت disulfide bonds، بالإضافة إلى عمليات التمثيل الغذائى "الأيض" وعمليات توازن الحديد، حيث تؤدى هذه التغييراتِ إلى إرتفاع معدلات الأوكسجين التفاعلى والمسمى علمياً بـ الـ(reactive oxygen species) وزيادة نفاذيةِ الغشاءِ الخلوى الخاص بالجراثيم سالبة الجرام Gram negative bacteria.

> وتابع خير الله، أن محصلة هذه التغيرات تزيد من فاعلية المضادات الحيوية ضد الميكروب، بل وفى بعض الاحيان يمكن أن تبدى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية حساسية حيال تلك المضادات من جديد.

وأضاف الدكتور أحمد خير الله أن أهمية هذه النتائج، تكمن فى أنها سوف تساعد فى الحد من إنتشار سلالات من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، كما أنها سوف تقوّى ترسانةَ المضادات الحيوية المتاحة لمحاربة العدوى الجرثوميةِ، وخصوصاً الجرائيم سالبة-الجرام، والتى تتميز بمقاومتها العالية لكثير من المضادات الحيوية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت مؤخراً فى المجلة العلمية " Science Translational Medicine"، وذلك فى شهر يونيو الماضى .