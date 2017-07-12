4 دوافع تجبر «الجبلاية» على تجديد نظام الهبوط في الدوري

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نشبت بعض الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الإثنين، بمقر الاتحاد، بسبب عدد الفرق الهابطة في الموسم الجديد.

ويرغب أبو ريدة، في هبوط 5 فرق بداية من الموسم الجديد بدلاً من 3، في محاولة لضغط مباريات الدوري.

واستند أبو ريدة في طلبه، إلى أن هناك ارتباطات أفريقية للأندية وكأس مصر والبطولة العربية وارتباطات للمنتخبات المصرية، لافتًا إلى أن كل ذلك سيتطلب إيقاف المسابقة المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترض فيه بعض الأعضاء، على فكرة هبوط 5 فرق، بداية من الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في ضعف المسابقة.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تدفع أبو ريدة، للتفكير في زيادة عدد الفرق الهابطة بداية من الموسم المقبل.

ويرصد التحرير، الأسباب التي قد تدفع أبو ريدة للتفكير في زيادة عدد الفرق الهابطة.

البطولة العربية

اضطر مسؤولو اتحاد كرة القدم، إلى ضغط مسابقتي الدوري والكأس، بسبب البطولة العربية التي تستضيفها مصر.

وتستضيف مصر، البطولة العربية في الفترة من 22 يوليو الجاري، وحتى 6 من شهر أغسطس المقبل.

ويسعى الاتحاد العربي، إلى استمرار البطولة كل موسم، لذلك يحاول مجلس الجبلاية تقليل عدد الفرق للانتهاء من المسابقة مبكرًا، وإتاحة الفرصة للفرق المصرية للمشاركة بالبطولة.

مسابقة الكأس

تعاني لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، من إنهاء مسابقة كأس مصر، بسبب كثرة الفرق المشاركة في البطولة.

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وتصطدم مواعيد بطولة الكأس مع توقيت مسابقة الدوري، الأمر الذي يؤثر على انتظام البطولة في النهاية.

ويساهم تقليل عدد فرق الدوري الممتاز، في إنهاء جدول المباريات مبكرًا، بدلاً من استمراره لمنتصف شهر يوليو الجاري.

القيد

يتجدد صراع كل موسم بين الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية واتحاد كرة القدم، بسبب مواعيد فتح باب القيد.

وعلى سبيل المثال، يرغب النادي الأهلي في فتح باب القيد في أقرب وقت، حتى يتمكن من قيد لاعبيه الجدد، قبل غلق باب القيد الأفريقي يوم 5 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعترض فيه بعض أعضاء اتحاد الكرة، على فتح باب القيد قبل انتهاء مسابقة كأس مصر، باعتبارها امتداد للموسم الحالي، وعليه لا يحق للوافدين الجدد المشاركة مع أنديتهم الجديدة.

المنتخبات

نشب صدام خلال الفترة الأخيرة، بين عامر حسن رئيس لجنة المسابقات، والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب طلبات الأخير لإقامة معسكرات وخوض مباريات ودية.

ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين بقيادة هاني رمزي، والذي اصطدم مع حسين أيضًا، بسبب نفس الأمر.

ومن المؤكد أن تقليل عدد الفرق المشاركة في الدوري، يمنح لجنة المسابقات، الحرية في وضع مواعيد محدد لمعسكرات المنتخبات الوطنية، دون حدوث أزمات.