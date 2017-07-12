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كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. وأتمنى الانتقال إلى البريميرليج

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كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. وأتمنى الانتقال إلى البريميرليج كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. وأتمنى الانتقال إلى البريميرليج

التحرير

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قال كاسونجو كابونجو، المهاجم الكونغولي المنضم حديثًا إلى نادي ، قادمًا من الاتحاد السكندري، إن الأهلي فريق كبير، وكان أول من تفاوض معه، لكنه اختار القلعة البيضاء، معربًا عن سعادته البالغة في التواجد مع فريقه الجديد.

وعن أفضل لاعب في ، أكد «كاسونجو» خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر، في برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن شيكابالا، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد، ونور السيد، وأيمن حفني، أكثر من ينالون إعجابه في الدوري الممتاز.

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وأضاف المهاجم الكونغولي، أن أحمد حجازي وعلى جبر أفضل مدافعي الدوري، متمنيًا أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من خلال نادي الزمالك.

وأشار «كاسونجو»، إلى أنة بدأ لعب الكرة، في عمر 7 سنوات، مع فريق الحي الذي نشأ فيه، موجهًا الشكر لرئيس الزمالك مرتضي منصور، على استقباله الجيد له، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجماهير البيضاء.

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التحرير

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