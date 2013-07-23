احذرى الكلاب والقطط فى منزلك فقد تسبب لك التينيا

تعتبر الأمراض الجلدية من أكثر الأمراض التى تسبب أرقا للكثيرين خاصة تلك الأمراض التى تصيب الوجه ومنها التينيا.

يفسر الدكتور أحمد فتحى، استشارى الأمراض الجلدية، أن أسباب الإصابة مرض التينيا عدوى فطرية تصيب الجلد وتكون على شكل بقع حمراء أو بيضاء أو سمراء تصيب بعض المناطق فى الجسم كالرقبة والكتفين وهو مرض قابل للعدوى والانتقال من شخص لآخر عن طريق اللمس المباشر أو استخدام الأدوات الشخصية للمريض كالمنشفة مثلا أو تبادل الملابس.

وأضاف احمد وقد ينتقل المرض عن طريق الحيوانات إلى الإنسان بنفس الطريقة خاصة الحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب والتى قد تكون مصابة بالفطر نتيجة ضعف العناية الصحية بهم ولكن احتمالات الإصابة تزيد مع الأشخاص التى تتعامل مع حيوانات مصابة ومع قلة النظافة الشخصية والمناعة الضعيفة وكذلك فى مناطق ثنايا الجسد والتى تزيد بها الرطوبة مثل الإبط و منطقة الحوض.

وينقسم مرض التينيا تبعا لمكان الإصابة فهناك تينيا الرأس وتينيا الذقن وتينيا منطقة الحوض وتينيا القدم وتينيا الجسد وتينيا الأظافر والتينيا الملونة والتى تظهر فى شكل بقع أفتح أو أغمق مما حولها وقد تنقسم التينيا إلى عدة أنواع تنقسم فيما بينها من حيث الشكل واللون أو من حيث المناطق التى تصيبها بالجسم.

وعلاج مرض التينيا دائما يعطى علاج موضعى للفطريات ولكن بعض أنواع التينيا تحتاج إلى جانب العلاج الموضعى وعلاج مضاد للفطريات عن طريق الفم والذى تختلف مدته تبعا لنوع التينيا من أسبوعين وقد تصل إلى تسعة أشهر.

ويجب تعقيم الملابس ومفارش السرير والفوط عن طريق غسلهم فى ماء مغلى والكى يوميا وتعقيم الأدوات الأخرى الملامسة لجسم الإنسان مثل الأمشاط والفرش بجانب ضرورة تنظيف جسدك باستمرار مع الاهتمام بتجفيفه جيدا حيث ان هذا النوع من الفطريات تنشط وتتكاثر فى المناطق الرطبة.