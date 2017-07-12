«الثانوية العامة».. الأوائل لا يذهبون إلى المدارس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ ساعات قليلة، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، معلنًا أسماء الأوائل 30 فتاة و25 شابًا، وهنأهم جميعًا على تفوقهم الدراسي، ومن المقرر أن تعلن تفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي سيتم عقده ظهر اليوم الأربعاء.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2017 شعبة الأدبي

ساندرا ميخائيل إبراهيم 408 درجة الأول أدبي

رقية ممدوح رشاد محمد 407 درجة الثاني مكرر

سلمى علي محمد عكاشة 407 درجة الثاني مكرر

مارينا جورج وديع يونان 407 درجة الثاني مكرر

محمد محمود أمين حسين الخامس مكرر 406 ونصف درجة

مروة خالد عبد العزيز شمس الدين 406 درجة الخامس مكرر

عالية أحمد مصطفى سعد 406 درجة السابع مكرر

ياسمينا عصام عبد الفتاح السابع مكرر 406 درجة

إسراء خالد عبده محمد التاسع مكرر 405 ونصف

إيمان عبد الله عبد الخالق حبوسه التاسع مكرر 405 ونصف

آية محمد عطية مجاهد 405 ونصف التاسع مكرر

دينا خالد سيد محمد 405 ونصف التاسع مكرر

سلمى طارق ابراهيم محمد 405 ونصف التاسع مكرر

سلمى هشام عبد الرحمن 405 ونصف التاسع مكرر

أوائل الثانوية شعبة علمي رياضة

محمد لمعى محمود حلمى الأول 409 درجة

إسلام صبرى عبد الرحيم محمود الثانى مكرر 408 ونصف درجة

سعد أبو رواش سعد محمد الثانى مكرر 408 ونصف درجة

عماد جمال محمد أبو النصر الثانى مكرر 408 ونصف درجة

محمد أحمد محمد عبد العزيز الثانى مكرر 408 ونصف درجة

محمد لمعى محمود حلمى الأول 409 درجة

إسلام صبرى عبد الرحيم محمود الثانى مكرر 408 ونصف درجة

سعد أبو رواش سعد محمد الثانى مكرر 408 ونصف درجة

عماد جمال محمد أبو النصر الثانى مكرر 408 ونصف درجة

محمد أحمد محمد عبد العزيز الثانى مكرر 408 ونصف درجة

عبد الرحمن سعد فرج حسين عبد الدايم العاشر مكرر 408 درجة

على على محمد على الضبع العاشر مكرر 408 درجة

محمد أسامة أبو الوفا أحمد العاشر مكرر 408 درجة

محمود خالد عزام عبد الحميد غنيم العاشر مكرر 408

أوائل الثانوية شعبة علمي علوم

آلاء محمد محمود عثمان المركز الأول بمجموع درجات 409ونصف

أسماء رجب حامد عرفة الأول مكرر 409 ونصف درجة

آلاء محمد محمود عثمان الديب الأول مكرر 409 ونصف درجة

باسم محمد عبد المجلى إدريس الأول مكرر 409 ونصف درجة

محمد حازم حلمى محمد عيسى الأول مكرر 409 ونصف درجة

محمد مبروك محمد عوض سويف الأول مكرر 409 ونصف درجة

يارا عفيفى عبد الرحمن عبد الفتاح الأاول مكرر 409 ونصف درجة

أحمد محمد عبد العزيز أحمد السابع مكرر 409 درجة

إسراء رضا السعيد فرج السابع مكرر 409 درجة

إسراء رزق معوض محمد محمد السابع مكرر 409 درجة

إسراء عوض هلال إسماعيل السابع مكرر 409 درجة

أمنية سمير إبراهيم إبراهيم السابع مكرر 409 درجة

آية طارق عبد الفتاح سعد السابع مكرر 409 درجة

دينا حسام حسام مسعد السابع مكرر 409 درجة

شهاب الدين أشرف على إبراهيم السابع مكرر 409 درجة

طه عبده كمال عبد سعد السابع مكرر 409 درجة

على محمد أحمد إسماعيل سعد السابع مكرر 409 درجة

ماريو أمجد فؤاد نصيف السابع مكرر 409 درجة

محمد إبراهيم حامد أحمد موسى السابع مكرر 409 درجة

محمد ناصر الدين إبراهيم معوض السابع مكرر 409 درجة

محمود حمودة تونى سلمان خليفة السابع مكرر 409 درجة

شاهد أيضا

الدروس الخصوصية "كلمة السر"

حصلت ساندرا إبراهيم ميخائيل إبراهيم، على المركز الأول على الثانوية العامة شعبة الأدبي، وهي من مدرسة العطار الثانوية العامة بشبرا، مشيرة إلى أنها كانت في طريقى للكنيسة وجاءها اتصال تليفوني يأكد لها أنها الأولى، وأوضحت أنها كانت تأخذ دروسًا خصوصية في كل المواد.

وأشارت الطالبة أمنية سمير إبراهيم السيد، الحاصلة على المرتبة السابعة مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، إلى أنها اجتهدت من المرحلة الابتدائية، وكانت ضمن الأوائل فى الابتدائية والإعدادية، وتوقعت أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة، موضحة أنها بعد التخرج من كلية الطب تأمل أن تعمل فى المستشفيات العامة، ومضيفة أنها اعتمدت بشكل أساسى على المذاكرة والدروس الخصوصية.

القاهرة في المقدمة.. والمنوفية تتراجع

احتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد الأوائل حيث ضمت 11 طالبًا، ودخلت في المنافسة محافظة الدقهلية بـ7 طلاب من الأوائل، فيما حصد 8 طلاب من محافظات الصعيد على المراكز الأولى، وهي (المنيا 3 طلاب – سوهاج 3 طلاب – قنا طالب واحد – أسيوط طالب واحد)، وجاءت باقي المحافظات كالآتى: (الجيزة 5 طلاب – الإسكندرية 5 طلاب – الشرقية 5 طلاب – كفر الشيخ 3 طلاب – البحيرة 3 طلاب – الغربية طالبين – دمياط طالبين – القليوبية طالب واحد – البحر الأحمر طالب واحد)، فيما تراجعت محافظة المنوفية عن الصدارة التي احتفظت بها السنوات الماضية، حيث ضمت هذا العام 3 طلاب أوائل فقط.

أوائل الثانوية العامة لا يذهبوا إلى المدارس

أكد الأوائل جميعهم على عدم الذهاب إلى المدارس واعتمادهم على الدروس الخصوصية، مشيرين إلى أن زمن المدارس والحصص ولى وانتهى، وأن الدروس الخصوصية حلت محل المدارس، وهذا ما أكدته يارا عفيفي، الأولى مكرر علمي علوم، وكذلك محمد حازم، أول مكرر علمي علوم، أشار إلى أنه لم يذهب إلى المدرسة واكتفى بالدروس الخصوصية، ونفس الكلام ذكره محمد مبروك أول مكرر علمي علوم، لم يذهب للمدرسة وكان يذاكر 15 ساعة في اليوم.

10 محافظات يغبن عن سباق المنافسة

اختفت 10 محافظات من الظهور في قائمة الأوائل بالثانوية العامة 2017 ، وجاءت كالآتي: (مطروح – بني سويف – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – بور سعيد – الوادي الجديد).