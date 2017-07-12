السابع "علمي علوم": "البوكليت" صعب و"الطب" وجهتي القادمة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الفرح على أسرة طالبة الثانوية العامة، قسم علمي علوم، أمنية سمير إبراهيم السيد، الحاصلة على المركز السابع مكرر، على مستوى الجمهورية، بمجموع 409 درجة، عقب تلقيها مكالمة هاتفية من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يبشرها بنجاحها وحصولها على هذا المركز، فيما انطلقت الزغاريد من منزل أسرتها، وقدم لهم الجيران التهانى.

"مش مصدقة نفسى لما وزير التربية والتعليم كلمني وقال لي مبروك يا أمنية أنت نجحتي وأخدتي السابع مكرر على مستوى الجمهورية"؛ هكذا تصف أمنية لـ "مصراوي"، كيف كان حالها وقت علمها بتفوقها.

وتضيف أن أسرتها كانت سر تفوقها، بمتابعتها المستمرة، ومراقبة حركة دراستها، علاوة على مشاركة والديها أيضًا أطراف الحديث معها حول ما تلقته من مواد علمية بالمدرسة.

وتشير أمنية إلى أن امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت كانت صعبة للغاية، نظرًا لطول الأسئلة واحتياجها لوقت طويل للتفكير في إجاباتها، موضحةً أنه مع استعدادها النفسي الجيد لخوض تلك الامتحانات تمكنت من اجتيازها بنجاح، وكلل الله جهودها ودعم أسرتها لها بالتفوق.

وأبدت أمنية رغبتها في الالتحاق بكلية الطب البشرى، متمنيةً أن تكون طبيبة مخ وأعصاب، تنفيذًا لوصية والديها بعد تخرجها.

يذكر أن طالبة الثانوية العامة قسم علمي علوم، أمنية سمير إبراهيم السيد، تنتمى لأسرة مكونة من الأب سمير إبراهيم السيد معلم رياضيات بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة كفر الشيخ، وشقيقين؛ أحمد بكالوريوس طب جامعة إسكندرية دفعة 2015 - تخصص جراحة، ومحمد بالفرقة الخامسة بكلية طب جامعة إسكندرية.