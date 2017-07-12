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أول "علمي علوم" بالشرقية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

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مصراوي Masrawy

أول "علمي علوم" بالشرقية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

07:22 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

يارا عفيفى عبد الفتاح

الشرقية - فاطمة الديب:
قالت الطالبة يارا عفيفي عبدالرحمن الأولى مكرر ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، إن نظام "البوكليت" أسهل بكثير من الأنظمة السابقة للامتحانات "جميل وبيوفر في الوقت ويمنع الغش".

وأضافت يارا، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أنها كانت تتمنى أن تصبح من الأوائل، وأن الله كلل تعبها بالحصول على المركز الأول، مشيرةً إلى أن مثلها الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب، وأنها ستلتحق بكلية الطب لتحقيق حلمها "من وأنا صغيرة وأنا بحلم أبقى دكتورة".

وتمنت يارا، التوفيق للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مضيفةً أنه رئيس لـ "أهم قطاع في البلد"، على حد قولها، مطالبةً إياه بالاهتمام بالمدرسة والعمل على توفير أساليب تجذب الطلاب إليها.

وأشارت الأولى على الثانوية العامة إلى أن والديها هم سبب كبير في نجاحها، موجهةً رسالة إلى طلاب الصف الثالث الثانوي: "ذاكروا دروسكم أول بأول، هتنجحوا وتبقوا من الأوائل.. ربنا معاكم".

وحصلت الطالبة يارا عفيفي عبدالرحمن عبدالفتاح من قرية "مباشر" التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، على المركز الأول مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بمجموع 409.5 درجة.

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مصراوي Masrawy

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