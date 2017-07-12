السابعة مكرر بـ«الثانوية» توجه رسالة لـ«طلاب شاومينج»

التحرير

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عبرت الطالبة منار محمد نجيب عبدالهادي متولي، عن فرحتها بعد حصولها على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 409 درجات بشعبة علمي علوم.

وقالت منار لـ"التحرير" أمس اليوم الأربعاء إنها لم تكن تتوقع حصولها على هذا الترتيب، مشيرةً إلى أن والدها يعمل في شركة المياه ووالدتها تعمل معلمة بالمرحلة الابتدائية.

وتابعت الطالبة المتفوقة: كان هناك بعض الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وبعض النقاط في مستوى الطالب المتميز، مشيرة إلى أن النظام الجديد في امتحانات الثانوية جيد إلى حدما، منوهة بأنها كانت تكتب الإجابات في المسودة بعدد من الامتحانات لعدم وجود مساحة في ورقة الإجابة.

واستطردت منار: أسكن في عزبة بهي الدين التابعة لقرية سنفا في محافظة الدقهلية، وكنت أذهب إلى المدرسة في بداية السنة الدراسية إلى مدرسة العنانية الثانوية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، لأنها الأقرب للسكن، وحصلت على دروس خصوصية في مادتين فقط بداية من شهر يناير الماضي وحتى نهاية الامتحانات.

ووجهت رسالة للطلاب الذين يعتمدون على صفحات الغش خاصة «شاومينج»، قائلةً: "الأفضل لهم المذاكرة وعدم ضياع الوقت في البحث عن الغش"، مؤكدة أنها لم تنظر إلى هذه الصفحات طوال الدراسة فكانت مشغولة بالمذاكرة والذهاب إلى المدرسة والدروس.

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وفي نفس السياق قالت أمينة جمعة السيد، والدة الطالبة منار، إن ابنتها كانت منظمة جدا وكانت تبدأ المذاكرة بقراءة القرآن والأذكار كاملة، ثم تبدأ المذاكرة بعد صلاة الفجر وحتى الساعة 8 صباحا ثم تذهب إلى المدرسة وتعود إلى الدروس في مجموعات تقوية، موجهة الشكر لكل المدرسين في المدرسة وكل من ساعد ابنتها حتى حصلت على هذا المجموع المشرف.

من جانبه، أكد محمود عبدالرحيم، مدرس فرنساوي، أن منار كانت متفوقة منذ الصف الأول الثانوي، والجميع في المدرسة كان متوقع لمنار التفوق حيث أنها مجتهدة ولها قدرات متميزة، ويكفي أنها أول طالبة تخرج من مدرسة العنانية الثانوية يكون لها ترتيب على مستوى الجمهورية.

فيما عمت الفرحة أرجاء العزبة التي تقطن بها الطالبة منار نجيب، وقام بعض الأهالي بإطلاق الألعاب النارية وأطلقن النساء الزغاريد فرحة بنجاح ابنة قريتهم، وجاءت بعض زميلاتها لتقديم التهنئة لها في منزلها.