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الأولى مكرر على الثانوية العامة: «حلمي هيتحقق ونفسي أبقى زي مجدي يعقوب»

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الأولى مكرر على الثانوية العامة: «حلمي هيتحقق ونفسي أبقى زي مجدي يعقوب» الأولى مكرر على الثانوية العامة: «حلمي هيتحقق ونفسي أبقى زي مجدي يعقوب»

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

«أخيرًا حلمي هيتحقق وأدخل كلية طب.. نفسي أبقى زي الدكتور مجدي يعقوب».. بهذه الكلمات عبرت الطالبة يارا عفيفي عبدالرحمن عبدالفتاح لـ«التحرير» عن فرحتها بالحصول على المركز الأول مكرر ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي علوم.

وقالت يارا إن والدها هو من تلقى الخبر من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحينما أخبرها بالتهنئة وحصولها على المركز الأول مكرر، لم تتمالك نفسها من الفرحة وسجدت لله شكرًا، لافتةً إلى أن نظام «البوكليت» سهل كثيرًا من عناء الامتحانات ووفر في الوقت.

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وأوضحت الأولى مكرر على الثانوية العامة أن والديها مُدرسا لغة عربية، وأنهما سر نجاحها وتهوين الضغوطات عليها طوال العام الدراسي، مؤكدةً أن قدوم الامتحانات في شهر رمضان كان شيئًا صعبًا عليها؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وحصلت الطالبة يارا عفيفي عبدالرحمن عبدالفتاح من قرية «شرقية مباشر» التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، على المركز الأول مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بمجموع 409.5 درجة.

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التحرير

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