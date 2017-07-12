السابعة مكرر بـ«الثانوية»: أتمنى عدم تكرار الامتحانات في رمضان

التحرير

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حصلت الطالبة ياسمينا عصام عبد الفتاح، بمدرسة "ميرديديو" بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، على المركز السابع مكرر بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية، ضمن أوائل الثانوية العامة بمجموع 406 درجات.

قالت ياسمينا لـ"التحرير" أمس الثلاثاء: لم أصدق نفسي بعد أن علمت بوجود اسمي ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها أخبراها بعد تعرفهما على اسمها من خلال المواقع الإلكترونية حيث لم تتلق أي اتصال من وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

وأضافت السابع مكرر على الثانوية العامة: نسقت وقتى وحصلت على دروس خصوصية فى كل المواد، مشيرة إلى أن إجراء الامتحانات خلال شهر رمضان أمر مرهق للغاية وأتمنى عدم تكراره مرة أخرى.

وعن نظام "البوكليت" أكدت أنه نظام جيد في الامتحانات ويساعد على التركيز وعدم نسيان أى سؤال، وأنه حقق العدالة لأنه لا يسمح بالغش ويجب تطبيقه خلال السنوات المقبلة.

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وأشارت إلى أن والدها "ضابط شرطة" يؤدى الخدمة بمحافظة قنا ووالدتها ربة منزل ولديها شقيقة صغرى بالمرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أن والدها كان دائم التشجيع لها رغم بعده عنها.

وأكدت أن الحر والصيام أكثر الصعوبات التى واجهتها وأنها لم تتابع التليفزيون خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أنها كانت تخلد للنوم عقب العودة من أداء الامتحانات حتى موعد الإفطار.

وأكدت أنها ستلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث كانت تنتوى الالتحاق بكلية الآداب قسم لغات، إلا أنها غيرت وجهتها بعد حضورها مشروع "اعرف كليتك"، الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية.