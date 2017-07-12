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أول المكفوفين بالثانوية: "نفسي أبقى سفير مش عايز أكتر من حقي"

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مصراوي Masrawy

أول المكفوفين بالثانوية: "نفسي أبقى سفير مش عايز أكتر من حقي"

06:43 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

أول المكفوفين بالثانوية العامة

الشرقية - فاطمة الديب:
قال الطالب محمد علي محمد الأول على الثانوية العامة من المكفوفين، إن اتصال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، به لتهنئته أكثر ما أسعده بعد إعلان النتيجة.

وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه لم يتفاجأ بتفوقه "كنت بذاكر طول السنة، والحمد لله ربنا كرمني وطلعت الأول".

وأوضح أول الثانوية العامة للمكفوفين عن أمنيته أن يصبح سفيرًا لمصر: "نفسي أدخل كلية وعلوم سياسية.. يا ريت وزير التعليم العالي يوصله صوتي ويوافق على دخولي الكلية لو مجموعي يسمح.. مش عاوز أكتر من حقي".

وحصل الطالب محمد علي محمد من قرية "الروضة" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، على المركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة "مكفوفين" على مستوى الجمهورية، بمجموع 398.5 درجة.

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مصراوي Masrawy

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