التاسع بـ«الثانوية»: تمنيت العمل بالجيش أو الشرطة

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

عبرت الطالبة آية محمد عطية مجاهد عن فرحتها بعد حصولها على المركز التاسع مكرر نتيجة الشعبة الأدبية للثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وقالت آية في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن أسرتها كانت داعمة لها طوال دراستها وخاصة في الثانوية العامة إلا أنها السبب الرئيسي لتفوقها.

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وأضافت الطالبة بمدرسة دكرنس الثانوية الرسمية للغات في الدقهلية أن التفوق والحصول على ترتيب على مستوى الجمهورية كان دائما هدفا تضعه أمام عينيها، مشيرة إلى أنها اعندما اختارت القسم الأدبي كان شرط أسرتها أن تحصل على ترتيب على مستوى الجمهورية وهو ما كان.

وأشارت إلى أن والدها الذي يعمل أستاذا ورئيسا لقسم الكيمياء بمعهد بحوث البترول ووالدتها التي تعمل مهندسة بشركة كهرباء طلخا وفروا لها الجو المناسب للتفوق مشيرة الي انها كانت تاخذ دروسا خصوصية في كل المواد وانها كانت منتظمة في الحضور في المدرسة مؤكده ان دور المدرسة لا يمكن الاستغناء عنه فالمدرسة لها دور في التفوق والسرة لها دور وافجتهاد الشخصي واختيار المدرسين الخصوصيين له دور أيضا.

وأكدت آية أنها كانت تتمنى الالتحاق بالجيش أو الشرطة لخدمة بلدها إلا أن المجالين فيهما صعوبة عليها كبنت ولهذا فهي تتمنى الالتحاق بكلية الحقوق إنجليزي والتخرج والالتحاق بسلك القضاء للدفاع عن البلد، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة والقضاء هم دروع الدولة.