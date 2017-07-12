السابع مكرر بـ«الثانوية»: مثلي الأعلى مجدي يعقوب

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كتب – كارم الديسطي

عبرت الطالبة إسراء رزق معوض محمد عن فرحتها بعد حصولها على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية بنتيجة الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

وقالت إسراء إنها كانت تذاكر 12 ساعة يوميا أملا في دخول كلية الطب والتخصص في القلب، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب وتمنت أن تحقق جزءا من نجاحه.

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وأضافت الطالبة بمدرسة منشأة عبدالرحمن الثانوية المشتركة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية والمقيمة في قرية أبو طه بذات المركز، أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية في كل المواد، لافتة إلى أنها كانت تذاكر من المنزل ولم تكن منتظمة في الحضور المدرسى للحفاظ على الوقت، مشيرة إلى أنها علمت أنها ضمن الأوائل بعد تلقيها اتصالا من وزير التربية والتعليم طارق شوقي، مشيرة إلى أنها لم تصدق في البداية إلا بعد تأكيد الوزير الخبر.

من جهته عبر رزق معوض والد إسراء عن سعادته بتفوق ابنته، مشيرا إلى أنه توقع أن تصير ابنته من بين الأوائل خاصة أنها متفوقة منذ طفولتها وتحصل كل عام على ترتيب على مستوى الإدارة التعليمية والمحافظة، مشيرا إلى أن إسراء تتسم بالهدوء وعدم التوتر مهما كانت الضغوط وهو ما انعكس على تفوقها خاصة هذا العام.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

أما السيدة انشراح محمد عوض والدة إسراء ، ربة منزل، فعبرت عن سرورها بعد نبأ تفوق ابنتها، وقالت إن لديها ثلاثة أبناء إسراء هي أكبرهم، مشيرة إلى أنها تقوم بدور الأب والأم نظرا لسفر والد إسراء الدائم إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها إلا أنها لم تجد أي معاناة مع إسراء، مستكملة: «إسراء عارفة مصلحتها من صغرها ودائمة التفوق وقدوة حسنة لشقيقها عبدالرحمن الطالب بالصف الثاني الثانوي وأختها رهف مشيرة إلى أن اليوم هو أسعد أيام حياتها.