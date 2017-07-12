العاشر "علمي رياضة": "البوكليت" في صالح الطلاب وليس ضدهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال علي علي محمد الحاصل على المركز العاشر مكرر في نتائج الثانوية العامة عن شعبة "علمي رياضة"، ابن منطقة تقسيم الفتح في مدينة فوه بكفر الشيخ، إن والدته كانت السر في رحلة تفوقه، مضيفًا: "أمي تعبت كثيرًا معي طوال الموسم الدراسي.. وأنا أهدى هذا النجاح لها ولا أملك معه سوى جملة شكر يا ست الحبايب".

وفيما أعرب علي عن رغبته في الالتحاق بجامعة زويل، قال: "في حال عدم تمكني من الالتحاق بتلك الجامعة، لن يكون أمامي سوى هندسة البترول والتعدين، أو الهندسة العادية، فأنا عاشق للرياضيات والتصاميم الهندسية منذ الصغر".

وعن نظام الامتحانات الجديد، قال علي - في تصريحات خاصة لمصراوي- إن نظام البوكليت كان مريحًا للغاية، ويكفي لمنع أي تسريب للامتحانات، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات وإن كانت تحتاج للنفس الطويل، إلا أنها كانت واضحة أيضًا، وأكد أن هذا النظام كان في صالح الطلاب وليس ضدهم، كما أشاع البعض أثناء فترة الامتحانات.

إلى ذلك، وجه العاشر على الجمهورية سؤالاً للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تساءل فيه عن جدوى اعتماد التعليم في مصر على الأسلوب النظري لا العلمي، موضحًا أن أغلب خريجي الكليات ينتظرون جواب التعيين، دون أن يكونوا تعلموا ما يفيد السوق العملية ويحققوا كفافهم ويخدمون وطنهم.

وينتمي الطالب علي علي محمد لأسرة مكونة من الأم الموظفة بمجلس مدينة فوه، وهي ربة منزلها منذ رحيل الزوج في العام 2012، و3 أشقاء أكبرهم محمد حاصل على بكالوريوس تجارة، ومروة طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، ووفاء طالبة بكلية الألسن بجامعة عين شمس.