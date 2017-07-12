والد «العاشر بالثانوية»: «لم أتوقع أن يكون ابني من الأوائل»

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

قال الطالب علي محمد الضبع الحاصل على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية بنتيجة الشهادة الثانوية شعبة "علمي رياضة"، إنه يتمنى الالتحاق بجامعة زويل لاستكمال تفوقه.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وأضاف الطالب المتفوق بمحافظة كفر الشيخ خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن المواظبة على الصلاة في أوقاتها وحفظ القرآن الكريم وتنظيم الوقت أهم أسباب التفوق، متوجها بالنصيحة إلى المقبلين على الثانوية قائلا: "الاستذكار يحتاج إلى أعصاب هادئة، ومتابعة الدروس أولا بأول يساعدك على التفوق".

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وأشار الطالب إلى أنه كان يذاكر يوميا ما يقرب من 10 ساعات يوميا، ويتابع فيها أولا بأول كل ما تم من دروس ولا يهمل أى درس مهما كان ولا يؤجل الذاكرة ويقوم بالتركيز بها بشكل مباشر وبشكل دورى من أجل الوصول إلى أعلى قدر من التحصيل وعدم النسيان.

وأوضح الصبع أن امتحان البوكليت به العديد من المميزات التى ساعدت كثيرا فى التفوق والحفاظ على حقوق الطلاب ودرجاتهم، إلا أنه فى حاجة إلى بعض التعديلات فى العديد من النقاط، ومن أهمها الاختيارى فى العديد من المواد والذى يحتاج إلى التقليل إلى حد كبير.

ومن جهة أخرى فقد ذكر علي محمد الصبغ، والد علي أن لديه أربعة أبناء الأول حاصل على بكالوريوس تجارة، والثاني حاصل على ليسانس ألسن، والثالث على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

وأشار والد الطالب إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحصل ابنه على أي مركز في أوائل الجمهورية، متابعا: «كنت دائما بقول له ربنا ينفخ في صورتك وتلحق هندسة"، لافتا إلى أن الأسرة حتى الآن تعيش في صدمة وذهول وفرحة غامرة، ووجه الشكر لنجله لإدخال السرور عليهم.