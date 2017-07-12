فيديو| والد السابع مكرر بالثانوية: «كنت عاوز أي حاجة تانية غير الطب»

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قال والد الطالبة نورهان سنوسي، الحاصلة على المركز السابع مكرر على الثانوية العامة «علمي علوم»، إن ابنته مثل أي بنت اجتدهت من أجل الالتحاق بإحدى كليات القمة، مضيفًا: «هي عاوزة تدخل كلية طب، بس أنا كنت عاوز أي حاجة تانية غير الطب».

وأضاف سنوسي، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن نجلته كانت تتمنى الالتحاق بكلية الطب قبل التحاقها بالثانوية العامة، مستطردًا: «الوحيدة اللي في أخواتها اللي كانت تتمنى أن تخش كلية الطب».

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وتابع: «هتدخل طب إن شاء الله وفقا لرغبتها، وإحنا عرفنا النتيجة من الصحفيين».