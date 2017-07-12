الخامس على «الثانوية العامة»: أنوي الالتحاق بكلية الشرطة

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

عبر الطالب محمد محمود أمين حسين الحاصل على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، عن فرحته بنتيجته.

وحصل الطالب محمد محمود أمين حسين من قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على المركز الخامس مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بالشعبة الأدبية، بمجموع 406.5 درجة.

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وقال حسين إنه كان ينتظر مكالمة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، منوهًا بأنه لم يتفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة الأوائل.

وعن نظام «البوكليت» قال محمد، في تصريح خاص لـ«التحرير»: «مش صعب وبيتيح الغش.. الغش عمره ما هينتهي إلا بتغيير نظام التعليم ونسفه بالكامل»، مشيرًا إلى أنه ينوي الالتحاق بكلية الشرطة؛ لإحقاق الحق والعمل على رفعة البلاد.

وشدد خامس الثانوية العامة على أن مادة الجغرافيا من أكثر المواد المحببة إلى قلبه والتي استفاد منها، مطالبا الوزارة بمراجعة المناهج مرة أخرى؛ إذ أن هناك العديد من المواضيع لا تضيف أي جديد للدارسين.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.