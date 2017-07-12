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محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية في حفل خاص السبت المقبل

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محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية في حفل خاص السبت المقبل محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية في حفل خاص السبت المقبل

التحرير

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وجه الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية التهنئة اليوم الأربعاء إلى أبناء المحافظة السبعة الأوائل على الثانوية العامة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وحصد 7 طلاب بالثانوية العامة في محافظة الدقهلية على 7 مراكز من العشرة الأوائل في ترتيب نتيجة الشهادة على مستوى الجمهورية بالشُّعب الثلاثة.

وحقق الطالب محمد لمعي محمود حلمي موسى، بمدرسة الهدى والنور الخاصة، غرب المنصورة المركز الأول لشعبة علمي بمجموع 409 درجات، وحققت الطالبات 6 مراكز بينها 5 مراكز لشعبة علمي علوم، وهن إسراء رضا السعيد فرج، من مدرسة عبدالسلام أبوالنجا الثانوية المشتركة، بتاج العز مركز تمي الأمديد "السابع مكرر"، وإسراء رزق معوض محمد، من مدرسة منشأة عبد الرحمن الثانوية المشتركة، مركز دكرنس، 409 درجات "السابع مكرر"، وإسراء عوض هلال إسماعيل، مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات، بالسنبلاوين بمجموع 409 درجات "السابع مكرر"، ومنار محمد نجيب عبدالهادي، مدرسة العنانية الثانوية المشتركة بإدارة السنبلاوين ومقيمة بقرية سنفا مركز ميت غمر، بمجموع 409 درجات "السابع مكرر".

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وحصلت ندى مجدي عبدالحميد عباس، مدرسة بلقاس الثانوية بنات، بإدارة بلقاس بمجموع 409 "السابع مكرر"، والشعبة الأدبية حصلت الطالبة آية محمد عطية مجاهد، مدرسة دكرنس الثانوية الرسمية للغات، بإدارة دكرنس بقرية ميت ضافر بمجموع 405.5 "التاسع مكرر أدبي".

وقال الشعراوي أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم قائلا: "جعلتم رؤوس أسركم عالية خفاقة بنجاحكم الباهر، وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من تفوق وتميز في كافة المجالات.

وأكد المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتكريم الطلاب السبعة فى احتفالية كبري السبت المقبل تليق بما حققوه من نجاح وتفوق، معبرا عن سعادته باحتلال سبعة طلاب من أبناء المحافظة للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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التحرير

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