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محافظ الدقهلية: حفل تكريم لأبناء المحافظة أوائل الثانوية السبت

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: حفل تكريم لأبناء المحافظة أوائل الثانوية السبت

04:59 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ الدقهلية: حفل تكريم لأبناء المحافظة أوائل الثانوية السبت

محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:
وجه محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الأربعاء، التهنئة لأبناء المحافظة السبعة الأوائل على الثانوية العامة، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى تنسيق يُجرى حاليًا مع مديرية التربية والتعليم لتكريم المتفوقين السبعة فى احتفالية كبري، تقرر لها السبت المقبل.

وحصد طلاب الثانوية العامة في الدقهلية 7 مراكز من بين العشرة الأوائل في الثانوية العامة عن الشعب الثلاث، وحقق الطالب محمد لمعي محمود حلمي موسى، من مدرسة الهدى والنور الخاصة، غرب المنصورة المركز الأول عن شعبة علمي بمجموع 409 درجات، بينما
حققت الطالبات 6 مراكز بينها 5 مراكز عن شعبة علمي علوم.

وحصلت الطالبة إسراء رضا السعيد فرج من مدرسة عبدالسلام أبوالنجا الثانوية المشتركة بتاج العز مركز تمي الأمديد على المركز "السابع مكرر"، وإسراء رزق معوض محمد من مدرسة منشأة عبد الرحمن الثانوية المشتركة مركز دكرنس على "السابع مكرر"، وإسراء عوض هلال إسماعيل من مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بالسنبلاوين على "السابع مكرر"، ومنار محمد نجيب عبدالهادي من مدرسة العنانية الثانوية المشتركة بإدارة السنبلاوين مركز ميت غمر على "السابع مكرر"، وندى مجدي عبدالحميد عباس من مدرسة بلقاس الثانوية بنات إدارة بلقاس على "السابع مكرر".

فيما حصلت الطالبة آية محمد عطية مجاهد من مدرسة دكرنس الثانوية الرسمية للغات إدارة دكرنس على "التاسع مكرر أدبي".

وأكد الشعراوي أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد الطلاب وأسرهم، مضيفًا: "جعلتم رؤوس أسركم عالية خفاقة بنجاحكم الباهر"، مثنيًا على العاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من تفوق وتميز في جميع المجالات.

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