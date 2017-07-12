فيديو| إبراهيم حسن: أتمنى اللعب بجوار السعيد.. وشيكابالا مثلي الأعلى

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قال إبراهيم حسن، نجم النادي الإسماعيلي، إنه يتمني اللعب بجوار عبد الله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي، معتبرًا محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك «مثله الأعلى».

وأشار «حسن»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة dmc sports، إلى أن أحمد حجازي، أفضل مدافع، وشريف إكرامي أفضل حارس في مصر.

وأضاف نجم الدراويش، أن مواجهة الأهلي والزمالك هي الأسهل في الدوري بسبب طريقة لعبهما الهجومية، مؤكدًا أن الإسماعيلي يمتلك جمهور عظيم، لكنه يفتقد للمساندة الإعلامية.