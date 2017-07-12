عبد الفتاح يكشف عن الحكام المصريين المرشحين لإدارة «القمة»

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كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن أبرز الحكام المصريين المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 17 يوليو الحالي.

وقال «عبد الفتاح»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن الحكمين المرشحين هما، محمد الحنفي، وسمير عثمان، لكن أسهم الحكم الأجنبي مازالت هي الأبرز حتى الآن، في ظل حالة عدم الاستقرار.

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مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد في تصريحات لبرنامج «خاص مع سيف»، الذي يعرض على قناة ON sport، بحلقة أمس الثلاثاء، موافقته على إسناد مباراة القمة أمام الأهلي لطاقم تحكيم مصري، مشيرًا إلى أن هناك 3 حكام فقط يرفضهم، وهم معروفين للجميع.