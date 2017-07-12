أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| إبراهيم حسن: مرتضى منصور فاوضني.. وكان هذا ردي

Google+ Print
فيديو| إبراهيم حسن: مرتضى منصور فاوضني.. وكان هذا ردي فيديو| إبراهيم حسن: مرتضى منصور فاوضني.. وكان هذا ردي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال إبراهيم حسن، نجم النادي الإسماعيلي، إن فريقه سيعود إلي البطولات من جديد خلال المواسم المقبلة، متمنيًا عودة جمهور الدراويش الذي يعشق المدرجات.

وتحدث «حسن»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة sports، عن مستقبله مع الدراويش، مؤكدًا أنه يتمنى الاحتراف في أوروبا، وموافقة مجلس إدارة النادي على ذلك في حالة وجود عرض جيد.

وكشف لاعب الدراويش، عن اتصال ، رئيس نادي  به، للحديث معه حول الانتقال للقلعة البيضاء، موضحًا أنه طالبه بالتحدث مع مسؤولي الإسماعيلي، خاصة أن لديه عدة عروض بالسعودية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

شاهد أيضا

  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية