فيديو| إبراهيم حسن: مرتضى منصور فاوضني.. وكان هذا ردي

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قال إبراهيم حسن، نجم النادي الإسماعيلي، إن فريقه سيعود إلي البطولات من جديد خلال المواسم المقبلة، متمنيًا عودة جمهور الدراويش الذي يعشق المدرجات.

وتحدث «حسن»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة dmc sports، عن مستقبله مع الدراويش، مؤكدًا أنه يتمنى الاحتراف في أوروبا، وموافقة مجلس إدارة النادي على ذلك في حالة وجود عرض جيد.

وكشف لاعب الدراويش، عن اتصال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك به، للحديث معه حول الانتقال للقلعة البيضاء، موضحًا أنه طالبه بالتحدث مع مسؤولي الإسماعيلي، خاصة أن لديه عدة عروض بالسعودية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.