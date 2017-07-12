بالفيديو.. أحمد جعفر للزمالك: لماذا لم يتم تسويقي مثل مايوكا؟

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قال أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك، إنه لم يطلب الرحيل عن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى رحيله وجهة نظر مرتضى منصور، رئيس النادي، استنادًا إلى عدم مشاركته في المبارايات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، في وقت سابق أنه سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين من الفريق، على رأسهم أحمد جعفر وإسلام جمال وإيمانويل مايوكا وعلي فتحي، بالإضافة إلى ستانلي أوهاويتشي، الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم ومصطفى فتحي الذي تمت إعارته للتعاون السعودي.

وأضاف «جعفر» في مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أنه كان يتمنى الحصول على فرصته مع الفريق، لكن ذلك لم يحدث، وبالرغم من ذلك لم يفتعل أي مشكلة طوال فترة تواجده بالنادي، ولن يفعل ذلك يومًا ما.

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وتساءل، بأن البعض برر الدفع بـ«مايوكا» في المباريات بأنها بدافع تسويقه، قائلًا «طب ليه أحمد جعفر ما يتسوقش هو كمان».