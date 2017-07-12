فيديو| عبد الفتاح: تقنية الفيديو في مصر أفضل من تجربة «الفيفا»

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قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، إن السخرية من تطبيق «تقنية الفيديو» في مصر مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه معظمها جاء دون وعي.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن التجربة المصرية للتقنية لا تُكلف خزينة الجبلاية جنيهًا واحدًا، بينما تجربة «الفيفا» تكلف ملايين الدولارات.

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وتابع، أن بعض الحالات في تجربة «الفيفا» بكأس القارات الأخيرة استغرقت 4 دقائق ونصف، وهو ما يعتبر أكبر بكثر مما استغرقته التجربة في مصر.