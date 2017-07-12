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فيديو| حازم إمام: أشعر أنها المرة الأولى التي أدخل فيها الزمالك

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فيديو| حازم إمام: أشعر أنها المرة الأولى التي أدخل فيها الزمالك فيديو| حازم إمام: أشعر أنها المرة الأولى التي أدخل فيها الزمالك

التحرير

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عبر حازم إمام، لاعب نادي ، عن سعادته بالعودة إلى الفريق الأبيض مجددًا، مشيرًا إلى أن ، رئيس النادي، تحدث معه قبل شهرين وطالبه بمزيد من الاجتهاد.

وقال «إمام»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»: «أشعر أنها المرة الأولى التي أدخل فيها نادي الزمالك، على الرغم من قضائي 23 عامًا داخله».

وأضاف، أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، رحب بعودته مجددًا، مؤكدًا أنه جاهز لمشاركة في مركز الظهير الأيمن، أو في منطقة منتصف الملعب.

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وعن شارة قيادة الزمالك، أوضح «حازم»، أنه القائد الثاني للفريق بعد محمود عبد الرازق شيكابالا، ويأتي إبراهيم صلاح ثالثًا.

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التحرير

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