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خبير اقتصادي يحدد مجموعة إجراءات للسيطرة على التضخم: «مش بدعة»

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خبير اقتصادي يحدد مجموعة إجراءات للسيطرة على التضخم: «مش بدعة» خبير اقتصادي يحدد مجموعة إجراءات للسيطرة على التضخم: «مش بدعة»

التحرير

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قال رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إنه يتوقع زيادة حجم التضخم بعد ارتفاع الوقود والكهرباء، إلا في حالة قيام باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من ذلك، أولها وضع أسعار على السلع وتحديد هامش ربح للبائع.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت " المُذاع على قناة "التليفزيون العربي"، أن وضع أسعار على السلع وتحديد هامش ربح "مش بدعة" ومطبقة في كثير من الدول، مشددا على ضرورة وضع عدد من الإجراءات للسيطرة على التضخم.

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وأوضح الخبير الاقتصادي، صندوق النقد طلب من الحكومة تحرير أسعار السلع والخدمات ووضع خطط تقشفية ورفع الدعم عن الفئات المحتاجة وخفض الإنفاق العام والخصخصة، ولكن على الحكومة أن تتفاوض حول هذه الأمور لتخفيف العبء عن المواطن.

وأكد سلامة، أن الحكومة عليها وضع خطة طويلة الأجل تقوم على تغيير نمط الاقتصاد المصري من استهلاكي ريعي إلى تنموي، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للسيطرة على التضخم.

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التحرير

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