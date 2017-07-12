مثل هذا اليوم| ريتشارد يدخل عكا.. فرنسا تفوز بكأس العالم.. ميلاد فايدة كامل

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حمل هذا اليوم 12 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1191 - ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا

استطاع ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، في مثل هذا اليوم 12 يوليو عام 1191، أن يدخل مدينة عكا التي كانت خاضعة لسيطرة المسلمين، ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين.

ولد ريتشارد قلب الأسد عام 1157 م، وهو الابن الثالث للملك هنري الثاني، على الرغم من مكانته التي وضعه أبوه فيها، وحياته عبارة عن سلسلة متصلة من الحروب، حاول وهو شاب صغير الانقلاب على أباه الملك هنرى ملك إنجلترا الكبير، بل حارب قومه الإنجليز إلا أن أبوه انتصر عليه بعد أن انفض أتباعه، وعفا عنه، ثم حارب الفرنسيين تحت راية أبوه، وفى تلك الحروب بدأ يشتهر بلقبه الذى لا يذكر اسمه إلا ويقرن به "قلب الأسد".

1932 - ميلاد فايدة كامل (المطربة والممثلة والسياسية)

ولدت فايدة كامل في 12 يوليو عام 1932، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للموسيقى، وغنت مجموعة من الأغاني الوطنية منها نشيد الوطن الأكبر عام 1960م، ثم أصبحت نائبة في مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة بالقاهرة، بعد أن ‏توقفت عن الغناء، وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب المصري.

تزوجت فايدة من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل، وهي شقيقة الموسيقار ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ الخطيب، والموسيقار الراحل سليمان جميل، ومطربة الأوبرا أميرة كامل، واشتغلت بالعمل السياسي وأصبحت نائبة بالبرلمان عام 1971 عن حي الخليفة بالقاهرة، وترأست لجنة الثقافة بمجلس الشعب، ودخلت موسوعة جينيس كاقدم برلمانية في العالم.

1998 - فرنسا تفوز ببطولة كأس العالم لأول مرة

في مثل هذا اليوم الثاني عشر من يوليو لعام 1998، فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه، بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأقيم نهائي كأس العالم 1998 على ملعب فرنسا والذي شهد حضور 75 ألف متفرج، واستطاع المنتخب الكرواتي حصد المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، كما استطاعت فرنسا الفوز بنتيجة عريضة قوامها 3-0، محققة بذلك أول بطولة كأس عالم في تاريخها، بعد مستوى مميز من اللاعب زين الدين زيدان.

2014 - قصف إسرائيلي يودي بحياة 18 شهيدًا في مجزرة البطش

مجزرة عائلة البطش ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 2014، وذلك مساء يوم الأحد 12 يوليو 2014، وبالتزامن مع خروج المواطنين من صلاة التراويح من مسجد الحرمين في منطقة الشعف، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل اللواء تيسير البطش بصاروخين على الأقل، وهو مدير عام الشرطة في غزة، وأدى إلى مقتل 18 مدني فلسطيني.

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وجاءت المجزرة الإسرائيلية عقب قصف كتائب القسام مدينة تل أبيب بعشرة صواريخ جي 80، بعد أن أعلنت مسبقاً أنها ستقصف المدينة في الساعة التاسعة مساءً السبت ما أثار حالة إرتباك وهلع في المدينة، وجميع قتلى المجزرة من عائلة البطش حيث يقع منزل اللواء تيسير البطش بجانب مسجد الحرمين وتقع حول منازل من نفس عائلتة أي البطش.

أحداث هذا اليوم

1109 - الصليبيون ينجحون في الاستيلاء على ميناء طرابلس على ساحل الشام.

1912 - فرنسا تعلن إن المغرب محمية فرنسية.

1917 - الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1921 - إندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي.

1960 - فرنسا توافق على استقلال كل من النيجر وتشاد وفولتا العليا وساحل العاج وأفريقيا الوسطى.

1996 - إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسًا لجمهورية تشاد.

2002 - محكمة كندية تعطي المثليين الحق في الزواج فيما بينهم.

2005 - نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني إلياس المر يتعرض لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته.

2013 - حادث قطار بريتني يخلف ستة قتلى وحوالي 30 جريحًا في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

2016 - مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة أندريا بجنوب إيطاليا.

مواليد هذا اليوم

1596 - القيصر ميخايل رومانوف، قيصر روسيا القيصرية.

1817 - هنري ديفد ثورو، كاتب أمريكي.

1849 - ويليام أوسلر، طبيب كندي.

1904 - بابلو نيرودا، شاعر من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.

1913 - ويليس لامب، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1955.

1931 - إريك آيفيس، مؤرخ بريطاني.

1932 - فايدة كامل، مغنية وممثلة وسياسية مصرية.

1937 - ليونيل جوسبان، رئيس وزراء فرنسا.

1940 - مظهر أبو النجا، ممثل مصري.

1946 - روبرت فيسك، صحفي بريطاني.

1948 - كوجي توتاني، ممثل أداء صوتي ياباني.

1955 - جنتر بينكو، حكم كرة قدم نمساوي.

1973 - كريستيان فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.

1974 - ستيلوس جياناكابولوس، لاعب كرة قدم يوناني.

1991 - خاميس رودريجيز، لاعب كرة قدم كولمبي.

روبرت فيسك صحفي بريطاني

وفيات هذا اليوم

1536 - دسيدريوس إراسموس، فيلسوف هولندي.

1645 - القيصر ميخايل رومانوف، قيصر روسيا القيصرية.

1931 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

1949 - دوجلاس هايد، شاعر ورئيس جمهورية أيرلندا.

1984 - جوهر سالم، ممثل كويتي.

2011 - أحمد والي كرزاي، سياسي أفغاني.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

عيد الاستقلال في ساو توميه وبرينسيب.