العاشر بـ«الثانوية العامة»: أتمني دراسة الهندسة في ألمانيا

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كتب - عمرو الشامي

عبر الطالب عبدالرحمن سعد فرج الحاصل على المركز العاشر مكرر بنتيجة الشهادة الثانوية العامة عن سعادته، قائلا: "الحمدلله ربنا مضيعش مجهودي هدر".

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

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وأكد عبدالرحمن أنه يفكر في دراسة الهندسة في ألمانيا، متابعا: «في حالة عرض الدراسة في ألمانيا من قبل الوزارة سوف أوافق وأتمنى هذا من كل قلبي».

وأرجع الطالب بمحافظة كفر الشيخ الفضل إلى معلميه، قائلا: دائما ماكانوا يشجعونني ويتنبأون لي بمستقبل باهر.

من جانبها قالت والدة الطالب السيدة نجلاء محمد، باكية: «ابني مثال رائع للشاب المجتهد الخلوق، تعب وسهر الليالي من أجل تلك اللحظة»، ووجهت له كلمة قائلة: «تستاهل أكتر من كدة يا عبدالرحمن».

وقال سعد فرج، والد الطالب عبدالرحمن: «مضت أيام الثانوية أياما عصيبة، ولدي أربعة أبناء هم عبدالرحمن وهاجر وأمنية وآخرهم رودينا، وأنا سعيد بهذا الخبر جدا، وأشعر أن تلك اللحظة الفارقة هى أصعب وأسعد لحظات حياتى».