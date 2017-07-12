أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

العاشر بـ«الثانوية العامة»: أتمني دراسة الهندسة في ألمانيا

Google+ Print
العاشر بـ«الثانوية العامة»: أتمني دراسة الهندسة في ألمانيا العاشر بـ«الثانوية العامة»: أتمني دراسة الهندسة في ألمانيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

عبر الطالب عبدالرحمن سعد فرج الحاصل على المركز العاشر مكرر بنتيجة الشهادة الثانوية العامة عن سعادته، قائلا: "الحمدلله ربنا مضيعش مجهودي هدر".

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

شاهد أيضا

وأكد عبدالرحمن أنه يفكر في دراسة الهندسة في ألمانيا، متابعا: «في حالة عرض الدراسة في ألمانيا من قبل الوزارة سوف أوافق وأتمنى هذا من كل قلبي».

 وأرجع الطالب بمحافظة كفر الشيخ الفضل إلى معلميه، قائلا: دائما ماكانوا يشجعونني ويتنبأون لي بمستقبل باهر. 

من جانبها قالت والدة الطالب السيدة نجلاء محمد، باكية: «ابني مثال رائع للشاب المجتهد الخلوق، تعب وسهر الليالي من أجل تلك اللحظة»، ووجهت له كلمة قائلة: «تستاهل أكتر من كدة يا عبدالرحمن».

وقال سعد فرج، والد الطالب عبدالرحمن: «مضت أيام الثانوية أياما عصيبة، ولدي أربعة أبناء هم عبدالرحمن وهاجر وأمنية وآخرهم رودينا، وأنا سعيد بهذا الخبر جدا، وأشعر أن تلك اللحظة الفارقة هى أصعب وأسعد لحظات حياتى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام