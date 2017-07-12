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التاسعة على الثانوية العامة: «أنا في السعودية وتفاجأت بالنتيجة»

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التاسعة على الثانوية العامة: «أنا في السعودية وتفاجأت بالنتيجة» التاسعة على الثانوية العامة: «أنا في السعودية وتفاجأت بالنتيجة»

التحرير

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قالت الطالبة سلمى طارق إبراهيم محمد إبراهيم، الحاصلة على المركز التاسع مكرر فى الشهادة الثانوية العامة "الشعبية الأدبية"، إنها لم تكن تتوقع أبدا أن تكون من ضمن الطلاب العشر الأوائل على مستوى الجمهورية.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وأكدت سلمى أنها اجتهدت طوال العام وتفوقها جاء نتيجة توفيق الله ومساعدة والدها لها.

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وكشفت الطالبة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنها حاليا في المملكة العربية لأداء مناسك العمرة بصحبة والدها، وعلمت خبر وجودها ضمن العشر الأوائل من خلال أحد أقاربها، وتأكدت عقب ذلك من مكتب وزير التعليم.

وأعربت الطالبة بمدرسة القدس الثانوية بالإسكندرية عن رغبتها فى الالتحاق بكلية الإعلام، قائلة: «طول عمري نفسي أطلع صحفية».

كما أهدت تفوقها لوالدها الذي يعمل طبيبا نفسيا، مؤكدة أنه ساعدها على تحمل ضغوط وتوتر الثانوية العامة والامتحانات.

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التحرير

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