الأول "علمي علوم" بسوهاج يوجه رسالة إلى وزير التعليم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

وجه باسم محمد عبد المجلي، ابن محافظة سوهاج الحاصل على المركز الأول مكرر بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية عن شعبة "علمي علوم" رسالة إلى وزير التربية والتعليم، طالبها فيها بالاهتمام بمدارس الصعيد، مضيفًا أن الفضل الأول في نجاحه يعود بعد الله إلى والديه ومعلميه.

وفيما أضاف باسم - في تصريحات لمصراوي- أنه لم يكن يتوقع أن يكون ترتيبه الأول على مستوى الجمهورية، أشاد بنظام البوكليت، وقال إنه أفضل من أنظمة الامتحانات السابقة.

كما أكد باسم أن امتحانات العام الجاري لم تكن صعبة كما يتردد على ألسنة أولياء أمور وطلاب، مستدركًا بأن بعض المواد كاللغة الإنجليزية والفيزياء جوت امتحاناتها بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من الفهم والتركيز، والتي لم يتمكن منها سوى الطالب المتفوق.

وأبدى رغبته في الالتحاق بكلية الطب، وقال: "هي حلم أسرتي وحلمي لما لأصحابها من مكانة عليا باعتبارها من أفضل كليات القمة المعنية بالشعبة العلمية".