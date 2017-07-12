السابع مكرر بـ«الثانوية العامة»: أطالب الرئيس بالقضاء على الدروس الخصوصية

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قال الطالب طه عبده كمال عبده، الحاصل على المركز السابع مكرر بنتيجة الشهادة الثانوية العامة قسم علمي علوم على مستوى الجمهورية، إنه لم يتوقع النتيجة وتفاجأ بورود اسمه بأوائل الثانوية العامة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وأضاف عبده، ابن قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، أنه تعرف على نتيجته من خلال المواقع الإلكترونية، ولم يتلق اتصالًا من وزير التربية والتعليم بسبب انقطاع شبكة الهاتف المحمول.

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وأشار الطالب المتفوق في تصريحات صحفية إلى أنه كان يذاكر 5 ساعات يوميا خلال الدراسة حتى وصلت إلى 10 ساعات قبل الامتحانات، مشيرًا إلى أنه سوف يلتحق بكلية الطب لتحقيق رغبة والده.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء تعديلات في سياسة التعليم فى مصر والتخفيف عن أولياء الأمور ومنع الدورس الخصوصية التي تكبدهم مبالغ طائلة.