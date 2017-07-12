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جدل في أمريكا حول شكولاته تستنشق لتشابهها مع المخدرات

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مصراوي Masrawy

جدل في أمريكا حول شكولاته تستنشق لتشابهها مع المخدرات

02:04 ص الأربعاء 12 يوليه 2017

جدل في أمريكا حول شكولاته تستنشق لتشابهها مع المخدرات

جدل في أمريكا حول شكولاته تستنشق لتشابهها مع المخ

كتب - هشام عواض:

تتعدد أشكال وأنواع الشكولاته، ومن بينها مسحوق "شوكولاتة قابلة للاستنشاق"، إلا أنه أثار الجدل مؤخرًا بداعي أنه ربما يعلم الأطفال تعاطي المخدرات.

دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر الجهات التنظيمية الفيدرالية إلى فحص مسحوق "شوكولاتة قابلة للاستنشاق"، معربًا عن شعوره بالقلق تجاه ما يمكن أن تمثله من خطورة وأن يجري تسويقها مثل المخدرات، بحسب "أسوشيتد برس".

وطالب السيناتور الديمقراطي في رسالته، من إدارة الغذاء والدواء التحقيق في استخدام الكافيين القابل للاستنشاق في منتجات غذائية كتلك التي يطلق عليها "كوكو لوكو"، والتي أثيرت حولها ضجة في الأسابيع الأخيرة.

وقال "شومر"، إن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول منتجات ضارة تروج بأسماء تبدو بريئة للشوكولاتة. وأن هذا المنتج المشتبه به لا يحمل قيمة صحية واضحة. لا أعتقد أن هناك أبا يظن أن استنشاق أطفاله للشوكولاتة فكرة جيدة."

ويشتمل كوكو لوكو على مسحوق الكاكاو، الذي يستخرج من حبوب تستخدم في صنع الشوكولاتة، كما تحتوي على قدر ضئيل من الكافيين. ولم يذكر مصنع الشركة المكونات الأخرى في موقعها على الإنترنت، ولكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن كوكو لوكو يشتمل على مكونات مشروبات الطاقة.

وقالت الشركة المنتجة، على موقعها على الإنترنت إن المسحوق يمنح القوة والتركيز الذهني، وشعور شبيه بالنشوة وزيادة المحفزات لدى محبي الحفلات للرقص طوال الليل. لكن هذه المزاعم لم تتحقق منها إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

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