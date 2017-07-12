عبد الخالق: ندمت على رحيلي من الزمالك.. «مش هسيب الفرصة تاني»

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أكد إبراهيم عبد الخالق، العائد من الإعارة لنادي الزمالك، أنه نادم على رحيله عن القلعة البيضاء، وتعلم أن يبذل قصارى جهده للحصول على فرصته بالمشاركة في المباريات، معلقًا «مش هسيب الفرصة تاني».

وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه قرر عودة حازم إمام، وإبراهيم عبدالخالق، للزمالك مرة أخرى، بعد انتهاء إعارتهما.

وأضاف «عبد الخالق»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن منافسيه في نفس مركزه هم أحمد توفيق، وصلاح ريكو، ومعروف يوسف، مشيرًا إلى أن طريقة لعب طارق حامد ودونجا وإبراهيم صلاح تختلف عنه.