10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار ابنه الأكبر وقال: "إبنى شخصية من طراز رفيع"، وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها "البيت الخليجي"، وجدّد الرئيس السوداني، عمر البشير، الدعوة إلى حاملي السلاح، إلى الانضمام إلى مسيرة الحوار.

1- ترامب: إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية اليوم (أ ف ب)

أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار ابنه الأكبر بالكشف عن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، التي عرض عليه فيها معلومات تلحق الضرر بهيلاري كلينتون، وأضاف: "إبنى شخصية من طراز رفيع وأشيد بشفافيته".

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2- أميرالكويت: البيت الخليجي يشهد تطورات غير مسبوقة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الكويت في 8 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن شعوره بالمرارة وتأثره البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها "البيت الخليجي"، مؤكدًا مواصلة جهوده لمعالجتها.

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3- لافروف: قطع الاتصالات بين موسكو وبروكسل "قصر نظر"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الدولة السورية، مؤكدًا على ضرورة متابعة الاتصالات بين موسكو وبروكسل، معتبرًا أن قطعها هو "قصر نظر".

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4- البشير: تداول السلطة عبر صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

جدّد الرئيس السوداني، عمر البشير، الدعوة إلى حاملي السلاح، إلى الانضمام إلى مسيرة الحوار والإجماع والوفاق الوطني في البلاد، والعمل على تداول السلطة عبر صناديق الانتخابات وليس صناديق الذخيرة.

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5- ميركل: اتفاقية التجارة عبر الأطلسي على جدول أعمالي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يسارًا) ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (يمينًا) في برلين 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تعول على بداية جديدة للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، وأضافت: "الاتفاقية على جدول أعمالي".

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6- المتحدث باسم الخارجية: لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف ضد "داعش" دولاً داعمة للإرهاب

المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - أرشيفية

قال المستشار أحمد أبو زيد - المتحدث باسم الخارجية، رئيس وفد مصر فى اجتماعات التحالف الدولى ضد "داعش" بواشنطن: "لم يعد مقبولاً أن يضم التحالف دولاً داعمة للإرهاب أو تروج لخطابهم في إعلامها".

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7- وزير الخارجية القطري: التزمنا بكافة بنود اتفاق الرياض

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية القطري أن بلاده التزمت بكافة بنود اتفاق الرياض الذي كان تم التوصل إليه عام 2013.

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8- وزير الخارجية البريطاني: الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بمبالغ "ابتزازية"

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اليونان في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ينفخ في الريح إذا كان يفكر في طلب مبلغ ابتزازي من المملكة المتحدة لتركها الكتلة فيما يعرف بـ"البريكست".

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9- قرقاش: السياسة القطرية منذ 1995 كارثية على المنطقة

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إن السياسة القطرية كارثية على المنطقة منذ عام 1995؛ وجوهرها دعم التطرف والإرهاب، مضيفًا: "لدينا فرصة ذهبية لتغيير تلك السياسة".

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10- موجيريني: حل الأزمة الخليجية جزء من العمل المشترك مع موسكو

فيديريكا موجيريني رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في أوروبا، فيديريكا موجيريني، إن حل الأزمة في الخليج هو جزء من التعاون والعمل المشترك مع موسكو، مجددة دعم الاتحاد لجهود الوساطة التي تبذلها الكويت لحل الأزمة".

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