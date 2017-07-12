حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها احتجاجات في فنزويلا وإطلاق مناورات ضخمة لحلف "الناتو" في بلغاريا، إضافة إلى إعدامات للمدنيين بواسطة متطرفي "بوكو حرام" في نيجيريا.

1- "الناتو" يطلق مناورات عسكرية ضخمة

مناورات عسكرية ضخمة للناتو (أ ف ب)

انطلقت مناورات عسكرية ضخمة لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" بشمال أوروبا في بلغاريا، بمشاركة 25 ألف جندي من أكثر من 20 دولة.

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2- قتيل وعشرات الجرحى خلال تظاهرات في فنزويلا

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في كاراكاس اليوم (أ ف ب)

أدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في شوارع مدن فنزويلا احتجاجًا على مشروع الرئيس نيكولاس مادورو الخاص بإنشاء جمعية تأسيسية، إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

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3- الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات المحتجين

احتجاجات ضد مشروع قانون الرعاية الصحية (أ ف ب)

اعتقلت شرطة الكونجرس الأمريكي في واشنطن 80 شخصا لتظاهرهم دون ترخيص، في مبان تابعة لـ"لكابيتول"، احتجاجًا على مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية يريد الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس إقراره سريعًا لإلغاء قانون "أوباما كير" الذي أقره سلفه باراك أوباما.

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4- أمريكا تجري اخبتارًا ناجحًا لنظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية

منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" (أ ف ب)

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح اختبارًا لنظامها المضاد للصواريخ الباليستية - المعروف باسم (ثاد) - من ولاية ألاسكا، باستخدام طائرة شحن تابعة لسلاح الجو شمالي جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادئ.

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5- "بوكو حرام" تعدم قرويين بتهمة مخالفة الشريعة الإسلامية

مداهمة للجيش النيجيري ضد عناصر بوكو حرام (أ ف ب)

أعدمت جماعة بوكو حرام المتطرفة ثمانية قرويين في ساحة عامة في شمال شرق نيجيريا لمخالفتهم بنظرها أحكام الشريعة المتشددة التي تطبقها في مناطق سيطرتها، وفق شريط فيديو أطلعت عليه فرانس برس.

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