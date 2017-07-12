أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "ديلي ميل" البريطانية أن أزمة قطع الدول الخليجية علاقتها مع قطر أدت إلى نفوق مئات الإبل نتيجة

للعطش والجوع، وذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إيران تستعد لتكون أكبر الفائزين في الصراع

الدائر مع واشنطن بشأن كسب النفوذ في بغداد وفي سائر أنحاء المنطقة بشكل عام بعد سقوط الموصل،

ولفتت "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الأخبار الكاذبة أصبحت تسيطر على وسائل الإعلام.

1- صحيفة بريطانية: قطع العلاقات مع قطر أدي إلى نفوق مئات الإبل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أزمة قطع الدول الخليجية علاقتها مع قطر أدت إلى نفوق مئات الإبل

نتيجة للعطش والجوع، حيث نفقت مئات الإبل في المنطقة الحدودية الصحراوية بين المملكة العربية السعودية

وقطر، وذلك بعد منح أصحابها ساعة واحدة لمغادرة مزارعهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- "ستريت جورنال": إيران تستعد لحصد المكاسب بعد تحرير الموصل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن

النصر على تنظيم "داعش" في الموصل، الإثنين، مشيرة إلى أن إيران تستعد لتكون أكبر الفائزين في الصراع

الدائر مع واشنطن بشأن كسب النفوذ في بغداد وفي سائر أنحاء المنطقة بشكل عام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- واشنطن بوست: كيف يمكن التمييز بين الأخبار الكاذبة والحقيقية؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تحليلاً لدومينيك ستيكولا، الباحث في العلوم الاجتماعية والبحوث

الإنسانية في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أوضح فيه أن الأخبار الكاذبة أصبحت تسيطر على وسائل

الإعلام والأخبار الحقيقية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، مضيفًا: "السؤال المهم هنا هو

كيف يمكن التمييز بين الأخبار الكاذبة والحقيقية؟.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- لوس أنجلوس تايمز: ترامب يبدو كما لو كان راشدًا في أوروبا

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية مقالاً للكاتب الأمريكي دويل مكمانوس، قال فيه إن الكلمات

التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا خلال قمة العشرين، أو تدويناته على "تويتر"

تشير إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تبدو كما لو كانت قد وقعت فجأة في أيدي راشدِين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- صحيفة: رئيس روندا يريد زيادة التعاون مع إسرائيل في كافة المجالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس رواندا بول كاجامي، الذي يزور إسرائيل، أكد أن

بلاده منفتحة لتوسيع نطاق التعاون في شتى المجالات مع إسرائيل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا