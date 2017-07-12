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السابع مكرر "علمي علوم" لوالدها المتوفي: "نصايحك عايشة جوايا"

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مصراوي Masrawy

السابع مكرر "علمي علوم" لوالدها المتوفي: "نصايحك عايشة جوايا"

12:58 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة

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ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة "علمي "

الغربية - مروة شاهين:
شهدت المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من البهجة العارمة التي سادت بين أفراد عائلة "آية طارق عبد الفتاح" الحاصلة على المركز السابع مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية عن شعبة "علمي علوم"، بعد علم الأسرة بتفوق ابنتهم التي باتت على مقربة من تحقيق الحلم بالالتحاق لإحدي كليات القمة.

"الحمد لله ربنا كرمني.. تعبت أوي فى المذاكرة وأهلي سندي في الحياة، وربنا يحفظك يا أمي ويخليلي أخويا وأختي الصغيرة وربنا يرحمك يا والدي"؛ بكلمات اختلطت فيها دموع الفرحة بالزغاريد تحدث الطالبة المتفوقة لمصراوي، الثلاثاء، متذكرة نصائح والدها الذي فارق الحياة قبل 3 سنوات، قالت آية: "نصايحك الغالية يا بابا عايشه جوايا"، مضيفة: "بابا كان مدرس رياضيات. رسّخ داخلي عقائد ومبادئ ساعدتني كثيرًا في رحلتي إلى التفوق".

الطالبة أية طارق عبد الفتاح تلقت اتصالاً هاتفيًا من وزير التربية والتعليم أبلغها خلالها بما نجحت في تحقيقه من مركز أسعد عائلتها بين أوائل الثانوية العامة، لتضيف عن أحلامها القادمة: "ربنا يقدرني والتحق بكلية الطب عشان أقدر أعالج الناس وأخدمهم بجد".

من جانبها، قالت أمل محمد رمان والدة آية: "زوجي -الله يرحمه- مثلاً أعلى لنا جميعًا تحملت بعده مسؤولية شاقة ولم يفرح قلبي منذ لحظة فراقه إلا بتوفق أبنائي، وها هم الصغرى طالبة بمدرسة زويل الثانوية العلمية، والكبرى من أوائل الثانوية العامة والأكبر رب البيت ربنا يحفظه"

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مصراوي Masrawy

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