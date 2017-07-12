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احذري تلك الأماكن الخفية لنمو الجراثيم في منزلك

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مصراوي Masrawy

احذري تلك الأماكن الخفية لنمو الجراثيم في منزلك

01:00 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

احذري تلك الأماكن الخفية لنمو الجراثيم في منزلك

احذري-تلك-الأماكن-الخفية-لنمو-الجراثيم-في-منزلك

كتبت- ميرا ماهر: 

كثيراً ما تسعى ربات البيوت للحفاظ على نظافة بيوتهن، كما يحاولن تعقيم الأسطح من البكتيريا لضمان صحة أطفالهن.

لكن كثيراً ما يغفلن الأمهات تنظيف بعض الأماكن التي يمكن أن تصل إليها الجراثيم، وهي كما ذكرها موقع " webmd" كالآتي:

-مقابض الأبواب تتطلب تطهيرها يوميًّا، حيث أنها من أكثر الأماكن عرضة للبكتيريا.

-الوسائد تشكل بيئة خصبة لنمو الجراثيم، بسبب الاستخدام اليومي لها. لذلك يجب عرضها لأشعة الشمس كل فترة، مع غسلها أسبوعياً بالماء الدافئ.

-تحتاج فرشاة الأسنان إلى التنظيف بالماء الدافئ والليمون مرة كل أسبوع، مع الحرص على استبدالها شهريًّا، حيث أنها تعتبر من أكثر الأماكن نمواً للجراثيم.

-سطح جهاز التحكم عن بعد "الريموت" من أكثر الأماكن تجمعاً للجراثيم.

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مصراوي Masrawy

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