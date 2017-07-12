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السابع بـ«الثانوية العامة»: «لم أستخدم فيسبوك منذ عام»

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السابع بـ«الثانوية العامة»: «لم أستخدم فيسبوك منذ عام» السابع بـ«الثانوية العامة»: «لم أستخدم فيسبوك منذ عام»

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

قالت الطالبة أمنية سمير إبراهيم السيد الحاصلة على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية بنتيجة الشهادة الثانوية العامة، إنها كانت تذاكر وقتا طويلا، مضيفة: «كنت مش بشوف التلفزيون دا شكله إيه».

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وأضافت الطالبة بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بكفرالشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الثانوية العامة بالنسبة لها كانت أشغالًا شاقة، إذ حرمت نفسها من كافة متع الحياة سواء فسح أو خروجات أو زيارات عائلية.

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وأوضحت الطالبة أنها لم تستخدم التليفون منذ عام ولم تدخل على حسابها على «فيسبوك» وكانت تركز في المذاكرة.

وأشارت أمنية إلى أنها لم تكن تذهب إلى المدرسة بصفة مستمرة وكانت تأخذ دروسا خصوصية في جميع المواد خاصة أن أسعارها جيدة بالإضافة إلى المذاكرة طوال اليوم، وتمنت لو يتم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح .

واختتمت الطالبة المتفوقة حديثها بقولها: «كنت متوقعة النتيجة لحد كبير وسألتحق بكلية الطب».

من ناحيته أكد والد أمنية سمير إبراهيم، معلم بالتربية والتعليم، أن ابنته اعتادت على التفوق منذ صغرها وحصلت على الترتيب الأول على المحافظة فى الشهادة الابتدائية، بمجموع 300 درجة، وحصلت على 299 درجة بالشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تفوقها فى سنوات النقل.

وأكد أنه لم يضغط عليها فى التعليم أو الاختيار ما بين قسمى الأدبى والعلمى، وتركها تختار بمفردها حتى تتمكن من تحمل المسئولية. 

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التحرير

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