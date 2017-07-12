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أول الثانوية «مكفوفين»: «نفسي أبقى سفير لمصر»

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أول الثانوية «مكفوفين»: «نفسي أبقى سفير لمصر» أول الثانوية «مكفوفين»: «نفسي أبقى سفير لمصر»

التحرير

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إسلام عبدالخالق

أعرب الطالب محمد علي محمد علي طعيمة، الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة «مكفوفين» عن أمنيته في أن يكون سفيرًا لجمهورية العربية، لافتًا إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو مثله الأعلى.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

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وحصل الطالب محمد علي محمد من قرية «الروضة» التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، على المركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة «مكفوفين» على مستوى الجمهورية، بمجموع 398.5 درجة.

وأبدى طعيمة، في تصريح لـ«التحرير» سعادته بمكالمة وزير التعليم وتهنئته له، مشيرًا إلى أن الفضل في نجاحه دعوات والديه واجتهاده طوال العام الدراسي.

وناشد طعيمة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بالسماح له بدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قائلا: "نفسي أبقى سفير لمصر في بلاد برة"، مطالبًا بالعمل على منح الشباب فرصا أكثر لإثبات جدارتهم بالنجاح، وبناء مستقبل مصر.

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التحرير

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