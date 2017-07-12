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دبلوماسي سابق: وثائق «سي إن إن» ضبطت النظام القطري متلبسا بارتكاب جرم

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دبلوماسي سابق: وثائق «سي إن إن» ضبطت النظام القطري متلبسا بارتكاب جرم دبلوماسي سابق: وثائق «سي إن إن» ضبطت النظام القطري متلبسا بارتكاب جرم

التحرير

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قال السفير سيد أبو زيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «صانع القرار في قطر يعيش الوهم والتصور أنه يستطيع خداع الآخرين، وأن يطلق ستار من الدخان عن تصرفاته رغم أن ما سُرب من وثائق كشفت عنها (cnn)، لا يستطيع الطرف الملتزم بها أن يتملص منها، خاصةً وأن التوقيع تضمن بنود واضحة وصريحة بكل ما يرتكبه نظامه من تجاوزات بحق الأشقاء».

وأضاف أبو زيد، خلال حواره ببرنامج «وراء الحدث»، عبر شاشة «الغد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الوثائق المسربة أمسكت بالنظام القطري بالجرم المشهود، لأنها وثائق لا تقبل الشك، موضحًا أن قطر تصورت أنها خرجت من الصف الخليجي بشكل خاص، والصف العربي بشكل عام وأنه يستطيع المناورة والتجاوز عن تعهداتها عبر اتصالاته بالقوى الإقليمية والدولية.

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وأوضح أنه «معروف أن كل دولة لديها الأجندة الخاصة بها، ويجد الحاكم القطري فرصة ليضع أصبعه في الشق العربي»، لافتًا إلى أنه «فيما يتعلق بمصر أفرد فقرات كاملة عن التجاوزات الإعلامية ضد ، وتحدثت تحديدًا عن ضرورة التوقف في التدخل عن الشأن المصري، لا سيما وأن مصر لم تسع بأي شكل من الأشكال للرد على التجاوزات القطرية».

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