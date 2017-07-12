أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السابع مكرر علمي بـ«الثانوية»: المدرسة تهدر الوقت واعتمدت على الدروس

Google+ Print
السابع مكرر علمي بـ«الثانوية»: المدرسة تهدر الوقت واعتمدت على الدروس السابع مكرر علمي بـ«الثانوية»: المدرسة تهدر الوقت واعتمدت على الدروس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب – كارم الديسطي

أكدت إسراء عوض هلال الحاصلة على المركز السابع مكرر علمي على مستوى الجمهورية بنتيجة الشهادة الثانوية أنها علمت بالنتيجة من أهلها وجيرانها، مشيرة إلى أنها لم تتلق اتصالا من مكتب الوزير لإعلامها بالنتيجة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة، التى بلغت نسبة النجاح بها 72.4%.

وأضافت الطالبة بمدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بالدقهلية أنها كانت تذاكر 6 ساعات يوميا، لافتة إلى أنها كانت تحصل على دروس خصوصية في كل المواد وفضلت أن تحول نفسها لنظام المنازل بدلا من الانتظام في المدرسة للحفاظ على وقتها.

وأوضحت الطالبة المتفوقة أن المدرسة تستنزف الكثير من الوقت وتمثل ضغطا كبيرا على الطلاب لذا أضيفت لها الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها تتمنى أن تدخل كلية الطب بجامعة المنصورة لتتخصص في الأمراض الجلدية، منوهة أنها تحب هذا التخصص واجتهدت لترضي طموحها وتلتحق به لتكون عالمة وأستاذة في هذا التخصص.  

شاهد أيضا

وأشارت إسراء إلى أنها كانت مرعوبة من مادة الفيزياء قبل بدء الامتحانات إلا أنها فوجئت بسهولتها فور دخولها إلى اللجنة وأن الامتحان جاء متوسطا على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، مبينة أنها لم تكن تتوقع أن تكون من بين الأوائل على مستوى الجمهورية.

من جهته أكد عوض هلال والد الطالبة إسراء أنه علم بالنتيجة من مدير إدارة السنبلاوين التعليمية والذي وعد بزيارة إسراء وتكريمها، مشيرا إلى أن ابنته كانت متفوقة منذ طفولتها وأنه اعتاد منها أن تكون الأولى على المدرسة دائما إلا أنه لم يكن يتوقع أن تكون من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه يعمل قائما بأعمال مدير مدرسة الثانوية الصناعية بالسنبلاوين وأن والدة إسراء وعلى الرغم من حصولها على بكالوريوس تجارة إلا أنها فضلت التفرغ لابنتهما وشقيقها محمد واليوم يجنيان ثمار تعبهما.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام