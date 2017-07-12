«صيادلة البحيرة»: «وزارة الصحة دائما تُهملنا ولا تحاول إسعافنا»

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علق الدكتور محمد عبد الواحد، ممثل نقابة الصيادلة بالبحيرة، على واقعة اعتداء بعض أفراد أمن مستشفى دمنهور التعليمي على بعض الصيادلة ومديرة حسابات بالشركة المصرية لعلاج فيروس سي، بالضرب المبرح، قائلا إن وزارة الصحة دائما ما تُهمل الصيادلة ولا تحاول إسعافهم أو مواجهة الخطر الذي يتعرضون له.

وأضاف عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أنه حدث منذ يومين خلاف بين شخص وصيدلي داخل إحدى الصيدليات اختلافًا على ثمن شريط «الريفو»، وهذا يُعد اعتداءً صارخًا على مهنة الصيدلة بشكل عام.

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وأشار إلى أن واقعة الاعتداء على مديرة الحسابات بـالشركة المصرية لعلاج فيروس سي مع بعض الصيادلة من قبل مدير مستشفى دمنهور وأفراد الأمن صحيحة وتم التأكد منها.